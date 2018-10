TSVMH-Damen verlassen Abstiegsränge

Mannheim/Hamburg.Die Damen des TSV Mannheim Hockey strahlten gestern mit der Herbstsonne um die Wette: Mit einem deutlichen 5:0 (3:0)-Sieg gegen den Bremer HC feierten die Schwarz-Weiß-Roten nicht nur ihren zweiten Sieg in Folge, die drei Punkte gegen den Aufsteiger ließen die TSVMH-Damen auch mindestens bis zum Mittwoch die Abstiegsränge verlassen.

„Heute haben wir mit Abstand unsere beste Saisonleistung abgerufen. Dieser Sieg war natürlich sehr wichtig für uns“, freute sich TSVMH-Damencoach Carsten-Felix Müller über die überzeugende Vorstellung seines Teams, das seine Position im Kampf um den Klassenerhalt deutlich verbessern konnte.

„Wir haben unsere Tore auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht. So hat Bremen seine erste Strafecke vergeben, während wir unsere gleich verwertet haben“, sah Müller, wie Corinna Przybilla in der vierten Minute nach einer einstudierten Eckenvariante zum 1:0 traf. Die US-Amerikanerin Kelsey Briddell mit dem 2:0 (12.) und Violetta Klein mit dem 3:0 (14.) stellten die Weichen noch im ersten Viertel auf Sieg. „Ende des dritten Viertels hatte Bremen, das ebenso wie wir fünf Strafecken im Spiel hatte, dann eine kleine Drangphase, in der wir das 4:0 nachlegen“, wusste Müller, dass Corinna Przybilas zweites Tor an diesem Tag (45.) letztlich schon die Vorentscheidung war. TSVMH-Kapitänin Tonja Fabig setzte mit dem 5:0 (54.) den Schlusspunkt.

MHC nach Doppelspieltag Zweiter

Am anderen Ende der Tabelle hatten die Damen des Mannheimer HC am Samstag durch einen 3:0 (2:0)-Auswärtssieg beim Harvestehuder THC die Tabellenführung vom spielfreien Spitzenreiter Düsseldorfer HC übernommen. Diese galt es nun, gestern im Topspiel beim UHC Hamburg zu verteidigen. Doch letztlich entschied der UHC das umkämpfte Spitzenspiel mit 2:1 (2:0) für sich und verdrängte den MHC von der Bundesliga-Spitze. Die MHC-Damen müssen nach der Niederlage mit dem zweiten Tabellenplatz vorliebnehmen.

„In der ersten Halbzeit war das Spiel noch recht ausgeglichen, aber wenn wir schon in der ersten Halbzeit so spielen, wie wir es dann in der zweiten getan haben, dann holen wir hier mindestens einen Punkt oder gehen sogar als Sieger vom Platz“, bedauerte MHC-Trainer Philipp Stahr die Niederlage.

„Der UHC war deutlich effektiver als wir, denn von den Spielanteilen her dürfen wir eigentlich nicht mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause gehen“, wusste Stahr, dass es für seine Mannschaft schwer werden würde, die Partie beim UHC nach den Treffern von Marie Mävers (4.) und Eileen Hoffmann (17.) noch zu drehen. „Ab dem dritten Viertel haben wir aber richtig Gas gegeben und Hamburg unter Druck gesetzt“, sagte Stahr. Der Anschlusstreffer zum 2:1 (48.) von Lucina von der Heyde blieb am Ende aber der einzige Lohn für die MHC-Damen.

Am Vortag hatten die Blau-Weiß-Roten beim HTHC durch die Tore von Martina Cavallero (15.), Lydia Haase (25.) und Greta Lyer (57./ Strafecke) noch einen ungefährdeten 3:0-Sieg eingefahren.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018