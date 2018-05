TSVMH darf weiter hoffen

Anzeige

Schulz schießt das Tor des Tages

Zu Beginn der zweiten Hälfte war es dann Vera Schultz, die einen beherzten Sololauf mit dem 1:0 (33.) krönte. Zu Beginn des Schlussviertels nahm der HTCH-Torhüterin Rosa Krüger zugunsten einer zusätzlichen Feldspielerin aus dem Kasten, doch mehr als eine vergebene Strafecke in der 53. Minute konnten die Norddeutschen dennoch nicht für sich verbuchen.

Auch auf der anderen Neckarseite lag im Spitzenspiel das Plus an Tormöglichkeiten ganz klar bei den Damen des Mannheimer HC, die am Samstag gegen den Titelverteidiger aus Hamburg durchaus die Chancen hatten, um zu gewinnen. Die 1:3-Niederlage konnte MHC-Coach Philipp Stahr dennoch verschmerzen.

„Die Chancenverwertung bleibt natürlich ein Thema, trotzdem waren wir insgesamt heute die dominante Mannschaft. Der große Unterschied zwischen beiden Teams war die Effizienz. Wir sind noch dabei darauf hinzuarbeiten, zum Saisonhöhepunkt unsere besten Leistungen abzuliefern“, weiß Stahr, dass die ganz großen Spiele erst noch kommen.

In Hälfte eins ging der UHC Hamburg durch Lena Micheel (4./Strafecke) früh in Führung. Nach der Pause legte Janne Müller-Wieland (38./Siebenmeter) zum 0:2 nach. Der MHC verkürzte durch Greta Lyer auf 1:2 (41./Strafecke) doch Eileen Hoffmann stellte in der Schlussminute auf 1:3 (60./Strafecke). and

