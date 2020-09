TSVMH setzt auf Haase

Mannheim.Die Damen des TSV Mannheim Hockey können sich über namhafte Verstärkung freuen: Mit Lydia Haase vermelden die Schwarz-Weiß-Roten einen in Mannheim überaus bekannten Neuzugang, schließlich spielte die ehemalige Nationalspielerin (34) bis zu ihrem Wechsel zum Pfälzer Oberligisten Dürkheimer HC im August 2019 zwölf Jahre für den Bundesligisten Mannheimer HC.

Das Zweitligaderby am vergangenen Samstag zwischen dem Feudenheimer HC und dem TSVMH verfolgte Haase allerdings noch als Zuschauerin, ihr Spielrecht für den TSVMH gilt erst ab der kommenden Hallenhockey-Saison. „Wir haben natürlich versucht, dass sie jetzt auch schon im Herbst in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga für uns spielberechtigt ist, aber das hat leider nicht geklappt. Sie wird uns dann in der bevorstehenden Bundesliga-Hallenrunde verstärken“, freut sich TSVMH-Damencoach Carsten-Felix Müller. and (Bild: Binder)

