TSVMH setzt sich ab

Mannheim.In der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd haben die Herren des TSV Mannheim Hockey mit zwei Kantersiegen und unerwarteter Schützenhilfe ihre Tabellenführung auf vier Punkte ausgebaut. „Die Zehlendorfer Wespen waren ohne sechs Stammspieler hier, da hätte es eigentlich zweistellig für uns ausgehen können“, sagte TSVMH-Trainer Alexander Vörg zum 6:0 (2:0)-Heimerfolg über die Berliner.

Nationalspieler Moritz Rothländer brachte Mannheim per Strafecke in Führung (19.), Paul Kaufmann traf zum 2:0 (22.). Nach der Pause erhöhte der eigens vom Länderspielauftritt in Irland zurückgekehrte amerikanische Nationalspieler Aki Käppeler auf 3:0 (45./Strafecke), ehe Fabio Bernhardt das 4:0 (45.) nachlegte. Im Schlussviertel trafen Max Weiher (47.) und erneut Käppeler (54./Strafecke). Mit großer Freude nahm der TSVMH die unerwartete Schützenhilfe des abstiegsgefährdeten Mariendorfer HC auf, überraschend bezwangen die Berliner den Tabellenzweiten SC Frankfurt 1880 mit 1:0.

Die Dankbarkeit hatte schon am Sonntag Grenzen, als der TSVMH den Mariendorfer HC mit 12:0 (4:0) abfertigte. Nicolas Proske, Max Weiher, Max Stadler und Yannick Dehoff trafen doppelt. Fabio Bernhardt, Moritz Rothländer, Lukas Pfaff und Paul Kaufmann trafen ebenfalls.

Die Zweitliga-Damen des Feudenheimer HC hatten schon zuvor auch rechnerisch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Beim 6:0 (3:0)-Kantersieg beim TuS Obermenzing zeigte das verjüngte FHC-Team zur Freude ihres Trainers Christian Wittler „seine bisher beste Saisonleistung“. Paula Himmler und Claire Jandewerth trafen jeweils doppelt, Luisa Höfling-Conradi und Leah Lörsch netzten einmal ein. and

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019