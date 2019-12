TSVMH übernimmt Führung im Süden

Nürnberg/München.In der Südgruppe der Hallenhockey-Bundesliga der Damen heißt der neue Spitzenreiter TSV Mannheim Hockey. Während die TSVMH-Damen am Samstag beim bisherigen Spitzenreiter Münchner SC mit 7:3 (2:2) gewannen, gelang es den Schwarz-Weiß-Roten am Sonntag, den MSC mit einem 5:3 (2:0)-Sieg beim Nürnberger HTC aufgrund der besseren Tordifferenz zu überflügeln.

Die TSVMH-Damen profitierten dabei auch davon, dass der Mannheimer HC mit dem 3:3 (1:1) beim Münchner SC einen Punkt entführte. Damit wahrte der MHC nach dem 1:5 (1:4) beim Rüsselheimer RK – der ersten Pleite nach saisonübergreifend 46 Partien ohne Niederlage – zugleich seine Viertelfinalchance.

„Wir haben zwei sehr solide Auswärtsauftritte hingelegt“, freute sich TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller über die sechs Punkte. „In Nürnberg hätten wir nach unserer 4:0-Führung vielleicht noch etwas besser agieren können. Mit unserem fünften Tor war das Spiel dann aber entschieden“, sagte Müller, der in den ersten 30 Minuten die Treffer von Corinna Burger (2.) und Miriam Vogt (12.) bejubeln durfte. In Hälfte zwei erhöhten Laura Keibel (36.) und Corinna Burger (44., Strafecke) auf 4:0 ehe der NHTC auf 4:2 herankam. Erneut Keibel (56.) stellte mit dem 5:2 den alten Abstand wieder her, so dass das 5:3 (60.) der Franken keine Folgen mehr hatte. Bereits beim 7:3-Sieg am Samstag in München hatten sich Burger (2), Keibel und Vogt in die Torschützenliste eingetragen. Außerdem trafen Tara Duus (2) und Vera Schultz für den TSVMH.

Schützenhilfe des MHC

Für die MHC-Damen ging es am Sonntag beim Münchner SC zur Sache und beim 3:3 sah MHC-Trainer Nicklas Benecke gegenüber dem 1:5 in Rüsselsheim deutliche Fortschritte. „Zunächst hat man aber beiden Teams angemerkt, dass sie zuletzt ihr Spiel verloren hatten“, sagte Benecke, der zwei vornehmlich auf Fehlervermeidung bedachte Teams beobachtete. Jule Bleuel brachte den MSC mit 1:0 (4./SE) in Front, doch Leah Lörsch markierte noch vor der Pause das 1:1 (28.). In den zweiten 30 Minuten schien Bleuel die Münchnerinnen dann per Doppelschlag (41.,SE/53.) schon auf die Siegerstraße gebracht zu haben. Doch der MHC nahm die Torhüterin zugunsten einer sechsten Feldspielerin vom Platz und Isabella Schmidt (55.) sowie Clara Badia Bogner (58.) glichen zum 3:3 aus. and

