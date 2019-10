TSVMH überwintert nur als Dritter

Mannheim.In 2. Feldhockey-Bundesliga Süd der Damen überwintert der TSV Mannheim Hockey als Dritter mit elf Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter TuS Lichterfelde. Am Samstag fuhr der TSVMH durch die Tore von Violetta Klein (3), Vera Schultz und Paula Heuser zunächst einen 5:0 (4:0)-Sieg gegen den TuS Obermenzing ein. „Wir haben nicht bis zum Schluss konsequent weitergespielt und das hier noch höher gestaltet“, schien TSVMH-Trainerin Fanny Cihlar trotzdem das Unheil schon zu ahnen, denn am Sonntag setzte es beim Bietigheimer HTC eine 1:2 (0:1)-Niederlage. Das 1:2 (59.) von Laura Keibel kam zu spät.

„Wir haben 13 Punkte geholt und überwintern auf Platz fünf“, freute sich Coach Christian Wittler über zwei Heimsiege des Feudenheimer HC. So sorgten Antonia Hendrix und Eliese Helmig mit ihren Treffern am Samstag für ein 2:1 (1:0) gegen den Bietigheimer HTC. Am Sonntag trafen Hendrix (2), Luisa Höfling-Conradi, Pauline Himmler und Victoria Gröschel zum 5:0 (1:0) über den ATV Leipzig. and

