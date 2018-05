TSVMH unter Druck

Anzeige

Mannheim.Die Bundesliga-Herren des TSV Mannheim Hockey stehen auf einem Abstiegsplatz. Am Samstag (15 Uhr) gastieren die Schwarz-Weiß-Roten beim Crefelder HTC. Als Tabellenneunter ist für den CHTC der Final-Four-Zug ebenfalls längst abgefahren. „Krefeld ist ein absolutes Top-Team und steht für die vorhandene Qualität aus meiner Sicht zu weit unten in der Tabelle“, warnt TSVMH-Trainer Alexander Vörg.

Dennoch setzt Vörg am Niederrhein auf Zählbares: „Da wir nicht von Düsseldorf abhängig sein wollen, müssen wir in Krefeld punkten. Noch haben wir es selbst in der Hand, wir wissen um unsere Situation. Uns werden viele Fans begleiten, was zeigt, dass der Club auch in harten Zeiten zusammensteht.“ Verzichten muss er auf Yannick Dehoff (Oberschenkelverletzung).

MHC steht vor Nagelprobe

Der bereits für das Final Four qualifizierte Titelverteidiger Mannheimer HC muss morgen (14 Uhr) in Hamburg antreten und sieht die Partie beim Harvestehuder THC als Vorgeschmack auf das Finalturnier. Den Hanseaten fehlt rechnerisch noch ein Punkt zum Endrundeneinzug. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, schließlich stehen für uns die drei wichtigsten Wochen der Saison an. Wir haben die Gelegenheit, uns mit einem anderen Top-Vier-Team zu messen, und sehen, was wir im Hinblick auf die Endrunde noch verbessern müssen“, sagt MHC-Coach Michael McCann.