TSVMH will als Erster in die Pause

Mannheim/Nürnberg.In der Hallenhockey-Bundesliga der Damen läuten die letzten Spiele im Jahr 2019 den Beginn der Rückrunde ein. Der Spitzenreiter TSV Mannheim Hockey hat am Samstag (16.30 Uhr, Primus Valor Arena) den Aufsteiger Bietigheimer HTC unter dem Fernmeldeturm zu Gast, der zuletzt mit einem 4:3 in Rüsselsheim aufhorchen ließ. Bereits um 14 Uhr müssen am Samstag die Damen des Mannheimer HC ran, wenn sie beim Schlusslicht Nürnberger HTC zu Gast sind.

„Wir wollen gegen den BHTC gewinnen und als Erster in die Weihnachtspause gehen“, hat TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller eine klare Vorstellung vom Duell mit Bietigheim.

„Am Samstag ist ein richtungsweisendes Spiel. Und da ist die Viertelfinalfrage erst einmal egal. Es geht darum, den NHTC auf Abstand zu halten und dann schauen wir im neuen Jahr weiter“, richtet MHC-Coach Nicklas Benecke den Blick erst einmal nach unten. Auf Antonia Hendrix (Urlaub) wird Benecke in Nürnberg verzichten müssen. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019