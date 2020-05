Türkspor Edingen auf Trainersuche

Edingen.Fußball-A-Ligist SpVgg Türkspor Edingen muss sich auf Trainersuche begeben. Das Engagement von Vedat Özdemir, der das Amt nach dem siebten Spieltag von Erhan Kürücü übernommen hatte und fortan als Spielertrainer fungierte, endet zum Saisonende. Der Mittelfeldspieler will dann wieder einzig in die Rolle des Spielgestalters rücken und den Platz auf der Trainerbank frei machen. „Wir sind für alle Seiten offen“, hat sich Vorsitzender Cengiz Coban nicht auf ein bestimmtes Nachfolgerprofil festgelegt. Auch der Kader der Edinger wird weitgehend dasselbe Gesicht haben wie in dieser Saison. „Wir werden wieder viele junge Spieler zum Einsatz bringen“, verspricht Coban. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung belegte die SpVgg Türkspor, die erst vor knapp zwei Jahren in den Spielbetrieb eingetreten und sofort in die A-Klasse aufgestiegen war, den zwölften Tabellenrang. wy

