Türkspor glückt die Revanche

MANNHEIM.Diesmal lief es ganz anders: Fußball-Landesligist FC Türkspor Mannheim hat sich gestern Mittag gegen den VfL Kurpfalz Neckarau für die deutliche 1:7-Hinspielklatsche revanchiert. Vor 150 Zuschauern gewann das Team von Trainer Feytullah Genc das Derby gegen den Lokalrivalen mit 3:1 (0:1). Nach den ersten 45 Minuten sah es allerdings eher nach einem Erfolg der Neckarauer aus.

Erschöpft, aber zufrieden wirkte Feytullah Genc nach den intensiven 90 Minuten plus Nachspielzeit auf dem Kunstrasenplatz hinter dem Carl-Benz-Stadion. „Ich bin mit dem Auftritt letztlich einverstanden. Im ersten Durchgang hat nicht viel gepasst. Aber in der zweiten Spielhälfte haben wir so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Da waren wir von der ersten Minute nach Wiederanpfiff präsent“, sagte der Coach.

Türkspor: Chira – Itani, Tesfagaber, Fatih Yildirim (46. Dos ... Türkspor: Chira – Itani, Tesfagaber, Fatih Yildirim (46. Dos Santos), Azad – Oguzhan Yildirim (90. Ünver), Acikgüloglu (46. Öztürk), Sentürk, Bakis (46. Özkan), Cavdaroglu – Erdogan Neckarau: Schoch – Joskimovic, Scalamato, Abel, Zimmermann (80. Okur)– Abdullahu, Schmidt, Piontek, Engel, Notheisen – Held. Tore: 0.1 Scalamato (45. +1), 1:1, 2:1 Dos Santos (66., 68.), 3:1 Azad (86.). Karten: Rot für Scalamato (VfL Kurpfalz, 88.) wegen Tätlichkeit. Beste Spieler: Chira, Dos Santos, Cavdaroglu – Held, Abel, Abdullahu. – Schiedsrichter: Maliha (Karlsruhe) –Zuschauer: 150.

In der Baktat-Arena taten sich die Platzherren tatsächlich zunächst sehr schwer gegen eine gut eingestellte Neckarauer Elf. „Wir haben viele Fehlpässe gehabt, der VfL Kurpfalz ist in den ersten 45 Minuten wirklich besser gewesen“, befand Genc. Klare Torchancen erspielte sich der FC Türkspor eigentlich nicht. Neckarau hatte dagegen eine ganz große Möglichkeit, als sich Winterneuzugang Lorenz Held durch die gegnerische Abwehr tankte und plötzlich frei vor Türkspor-Keeper Raul Chira zum Abschluss kam. Doch der Neckarauer Stürmer scheiterte (24.).