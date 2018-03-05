Türkspor glückt die Revanche

Türkspor: Chira – Itani, Tesfagaber, Fatih Yildirim (46. Dos Santos), Azad – Oguzhan Yildirim (90. Ünver), Acikgüloglu (46. Öztürk), Sentürk, Bakis (46. Özkan), Cavdaroglu – Erdogan
Neckarau: Schoch – Joskimovic, Scalamato, Abel, Zimmermann (80. Okur)– Abdullahu, Schmidt, Piontek, Engel, Notheisen – Held.
Tore: 0.1 Scalamato (45. +1), 1:1, 2:1 Dos Santos (66., 68.), 3:1 Azad (86.). Karten: Rot für Scalamato (VfL Kurpfalz, 88.) wegen Tätlichkeit. Beste Spieler: Chira, Dos Santos, Cavdaroglu – Held, Abel, Abdullahu. – Schiedsrichter: Maliha (Karlsruhe) –Zuschauer: 150.