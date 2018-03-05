Lokalsport Mannheim

MM-Extra-Spiel Landesliga-Aufsteiger schlägt Neckarau im Derby mit 3:1, ist aber lange die schlechtere Mannschaft

Türkspor glückt die Revanche

MANNHEIM.Diesmal lief es ganz anders: Fußball-Landesligist FC Türkspor Mannheim hat sich gestern Mittag gegen den VfL Kurpfalz Neckarau für die deutliche 1:7-Hinspielklatsche revanchiert. Vor 150 Zuschauern gewann das Team von Trainer Feytullah Genc das Derby gegen den Lokalrivalen mit 3:1 (0:1). Nach den ersten 45 Minuten sah es allerdings eher nach einem Erfolg der Neckarauer aus.

Erschöpft, aber zufrieden wirkte Feytullah Genc nach den intensiven 90 Minuten plus Nachspielzeit auf dem Kunstrasenplatz hinter dem Carl-Benz-Stadion. „Ich bin mit dem Auftritt letztlich einverstanden. Im ersten Durchgang hat nicht viel gepasst. Aber in der zweiten Spielhälfte haben wir so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Da waren wir von der ersten Minute nach Wiederanpfiff präsent“, sagte der Coach.

In der Baktat-Arena taten sich die Platzherren tatsächlich zunächst sehr schwer gegen eine gut eingestellte Neckarauer Elf. „Wir haben viele Fehlpässe gehabt, der VfL Kurpfalz ist in den ersten 45 Minuten wirklich besser gewesen“, befand Genc. Klare Torchancen erspielte sich der FC Türkspor eigentlich nicht. Neckarau hatte dagegen eine ganz große Möglichkeit, als sich Winterneuzugang Lorenz Held durch die gegnerische Abwehr tankte und plötzlich frei vor Türkspor-Keeper Raul Chira zum Abschluss kam. Doch der Neckarauer Stürmer scheiterte (24.).

Dreifach-Wechsel in der Pause

Kurz vor der Halbzeit durfte der VfL Kurpfalz dann aber doch jubeln. Nach einer Ecke war die FCT-Defensive erneut nicht im Bilde. Am langen Pfosten stand der Neckarauer Giovanni Scalamato völlig frei und erzielte per Volley-Abnahme ins lange Eck die 1:0-Führung für den Viertletzten. Kurz danach war erst einmal Halbzeitpause.

In der Kabine reagierte Genc und wechselte gleich dreifach. Fatih Yildirim, Serdar Bakis und Deniz Acikgüloglu mussten raus. Gökhan Özkan, Ayhan Öztürk und Alain Dos Santos kamen. Doch zunächst machte Neckarau Druck, vergab aber die Chancen zum 2:0. Bei Schüssen von Piontek und Abel wurde der Ball auf der Linie geblockt.

Kurz darauf kam Türkspor zu der ersten guten Chance – und traf: Joker Alain dos Santos nutzte einen Fehler des Neckarauer Keepers Gerrit Schoch, der einen Schuss von Oguzhan Yildirim nicht festhalten konnte und staubte zum 1:1 (66.)ab. Das Gegentor schockte den VfL Kurpfalz sichtlich. Und des kam noch schlimmer für die Südstädter: Erneut Dos Santos gelang nur 180 Sekunden später nach einer Flanke von Gökhan Özkan das 2:1 (69.).

Doch Neckarau war noch nicht geschlagen. Nach einem Handspiel von Anas Itani im eigenen Strafraum gab es Elfmeter für das Team von Coach Richard Weber: Daniel Zimmermann trat an, schoss – und scheiterte an Türkspor-Keeper Chira (73.). Neckarau warf dann alles nach vorne. Doch mit einer Bogenlampe gelang Mustafa Azad kurz vor Schluss das 3:1 (86.). „Türkspor war eigentlich nach 50 Minuten schon tot, wenn wir das 2:0 oder 3:0 nachlegen, dann gewinnen wir. Aber leider haben wir den Gegner wieder aufgebaut“, ärgerte sich der Neckarauer Teamchef Wassilios Paschaloglou nach der Partie.

Scalamanto kassiert Platzverweis

Für Verärgerung bei den Offiziellen des VfL Kurpfalz sorgte dann noch Giovanni Scalamto, der sich zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ und Rot sah (88.). „Das hilft uns in unserer Situation natürlich gar nicht“, schimpfte Paschaloglou.

Während der FC Türkspor sich im oberen Drittel der Liga als Tabellensechster festgesetzt hatte, muss der VfL Kurpfalz Neckarau bei nur drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone weiter bangen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018
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