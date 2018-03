Türkspor: Hattrick von Dos Santos

Anzeige

Rohrbach/Sinsheim.Fußball-Landesligist FC Türkspor Mannheim ist im Nachholspiel beim SV Rohrbach/Sinsheim nicht über ein 3:3 (0:1) hinausgekommen. Flaig erzielte in der erlften Minute die Führung für Rohrbach/Sinsheim. Nach der Pause drehte bei Türkspor Angreifer Alan Dos Santos auf. Der Stürmer erzielte zunächst den Ausgleich zum 1:1 (53.). Rohrbach/Sinsheim drückte weiter und kam durch Ohlhaier zum 2:1 (69.). Erneut Dos Santos sorgte für das 2:2 (77.). Doch Türkspor geriet wieder mit 2:3 (79.) in Rückstand durch Ohlhaier. Türkspor machte allerdings noch einmal Druck, und Dos Santos schoss das 3:3 (90.). Dabei blieb es. Am Ostermontag, 15 Uhr, spielt der FC Türkspor beim ASV/DJK Eppelheim. bol