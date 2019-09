Türkspor ohne Druck

Türkspor-Trainer Battal Külcü betrachtet sein Team nicht als chancenlos. © Nix

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar steht der FC Türkspor Mannheim vor einer schweren Aufgabe. Das Team von Trainer Battal Külcü, das bislang einen sehr guten Eindruck macht und in der Tabelle den fünften Rang belegt, muss am Sonntag, 15 Uhr, auswärts beim Ligazweiten und Meisterschaftsfavoriten 1. FC Mühlhausen antreten. Coach Külcü macht klar, wer der Favorit in dieser Begegnung sein wird: „Mühlhausen ist eigentlich das Nonplusultra in der Landesliga. Mit Spielern wie Kiermeier, Wetzler, Stadler oder Kettenmann haben sie sehr erfahrene Leute, die auch schon höherklassig gespielt haben.“

Doch der Türkspor-Trainer hisst keinesfalls die weiße Flagge, sondern hat auch Ansatzpunkte für sein Team ausgemacht: „Mühlhausen ist bei all seiner Klasse auch ein Stück weit berechenbar und nicht unbedingt flexibel in seinem Spiel. Wir trainieren für solche Aufgaben und wollen versuchen, eine Überraschung zu schaffen. Mühlhausen hat uns beobachten lassen. Ich denke, sie haben Respekt vor uns.“ Die Kraichgauer haben in dieser Saison schon 26 Treffer erzielt. Bis auf eine Niederlage gegen den FV Brühl hat der 1. FC bislang alle seine Begegnungen gewonnen. Im BFV-Pokal steht Mühlhausen im Viertelfinale.

Neckarau in Ketsch Favorit

Während Aufsteiger FK Srbija an diesem Wochenende spielfrei ist, muss der VfL Kurpfalz Neckarau auswärts im Derby bei der Spvgg 06 Ketsch ran. Das Team des Trainer-Trios Feytullah Genc, Richard Weber und Bernd Wigand hatte zuletzt mit Personalproblemen zu kämpfen. Für das Spiel am Sonntag, 15 Uhr, könnte es aber wieder ein bisschen besser aussehen: Stürmer Ugur Beyazal dürfte wieder im Kader stehen. Momentan belegen die Neckarauer nur Platz neun – sicher nicht das, was sich die VfL-Kurpfalz-Akteure vor der Saison versprochen hatten. Einen schlechteren Saisonverlauf hat allerdings Ketsch hinter sich. Das Team musste bereits 23 Gegentreffer schlucken und belegt Platz 16. Die Neckarauer gehen als Vizemeister der vergangenen Saison als klarer Favorit in die Partie. bol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019