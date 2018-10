Türkspor-Serie soll halten

MANNHEIM.Beim FC Türkspor Mannheim lief es zuletzt in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar sehr gut. In den jüngsten sechs Spielen hat das Team von Trainer Mehmet Ali Topal nicht verloren. Insgesamt holte der Tabellensechste zwölf Zähler. Am vergangenen Wochenende war Türkspor spielfrei. Am Sonntag empfängt die Topal-Elf um 15 Uhr die Spvgg 06 Ketsch.

„Wir freuen uns auf das nächste Derby und wollen die Partie natürlich mit einem Sieg beenden“, betont Teammanager Tuncay Atacan. Ketsch (13 Punkte) liegt zwei Zähler und nur eine Platzierung hinter den Mannheimern. Nach gutem Saisonbeginn lief es für die Mannschaft von Coach Frank Eissler zuletzt nicht mehr so gut. In den vergangenen fünf Begegnungen fuhren die Ketscher nur vier Punkte ein.

Neckarau in Favoritenrolle

Der VfL Kurpfalz Neckarau trifft am Sonntag, 15 Uhr, zu Hause auf die TSG Eintracht Plankstadt. Das Team des Trainertrios Richard Weber, Bernd Wigand und Feytullah Genc kassierte in der letzten Woche beim 1:2 in Ziegelhausen seine erste Saisonniederlage. „Bei einigen Spielern hat die Tagesform nicht gestimmt, dann verliert man eben auch einmal so ein Spiel“, sagt Feytullah Genc. Gegen die Plankstädter sind die Neckarauer aber Favorit.

Spitzenreiter SV Waldhof II hat bislang die maximale Punkteausbeute von 24 Punkten aus acht Spielen eingefahren. Dabei haben die Blau-Schwarzen gerade einmal drei Gegentreffer hinnehmen müssen. Beim Tabellenachten ASV Neuenheim peilt die Mannschaft von Trainer Peter Brandenburger am Sonntag, 15 Uhr, den neunten Dreier in Serie an. Personell kann Brandenburger aus dem Vollen schöpfen.

Der FV Brühl, der derzeit nur auf dem Relegationsrang steht, trifft bereits am Samstag, 15 Uhr, auf den TSV Kürnbach. bol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018