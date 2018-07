Türkspor will überraschen

Anzeige

Mannheim.Es wird wieder ernst für die ersten Vereine aus dem Fußballkreis. An diesem Wochenende steht die erste Hauptrunde im Badischen Verbandspokal an. Eine Herausforderung wartet dabei auf den Landesligisten FC Türkspor Mannheim, der den klassenhöheren FV Fortuna Heddesheim empfängt. „Wir werden mit dem nötigen Selbstvertrauen auftreten. Ich denke, in einem Spiel kann alles passieren“, sieht Türkspor-Co-Trainer Serkan Özer sein Team nicht chancenlos. Ebenfalls in der Außenseiterrolle tritt der Landesligist VfL Kurpfalz Neckarau gegen den Verbandsligisten VfB Eppingen an.

Ein Kreisliga-Duell liefern sich der TSV Amicitia Viernheim, auf den man in seinem ersten Pflichtspiel nach dem Neustart gespannt sein darf, und der MFC Phönix Mannheim. Favorisiert sind bei ihren Erstrundenaufgaben der VfB Gartenstadt (Verbandsliga) beim FC Victoria Bammental (Landesliga) und der VfR Mannheim (Verbandsliga), der zur TSG Eintracht Plankstadt (Landesliga) reist.

Auf Augenhöhe begegnen sich der SV Rohrhof und der SKV Sandhofen (beide A-Klasse). Außenseiter, aber nicht ohne Chance auf eine Überraschung, ist der Kreisligist Rot-Weiß Rheinau gegen den Landesligisten 1. FC Mühlhausen. wy