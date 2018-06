Türkspors Premiere in Rheinau

Anzeige

Mit seinem ehemaligen Verein, dem VfR Mannheim, konnte der 59-Jährige das A-Junioren-Turnier schon dreimal gewinnen. Diesmal hatte der VfR als Titelverteidiger überraschend auf seine Teilnahme verzichtet. „Wir hatten hier Spieler aus Mali, aus Griechenland, aus Bulgarien dabei“, unterstrich Hüneke die Integrationsarbeit bei Türkspor. „Es ist wichtig, dass sich der Verein für andere Nationen öffnet“, sieht der erfahrene Nachwuchstrainer den FC auf einem guten Weg.

Doch nicht nur bei den A-Junioren wurden die Sieger ermittelt. Beim Turnier der E1-Junioren am Samstag gewann der SC Pfingstberg-Hochstätt vor dem VfR Mannheim. Bei der E 2 setzte sich der Nachwuchs des VfL Kurpfalz Neckarau vor dem FC Speyer durch. Bemerkenswert war der Verlauf des C-Junioren-Turniers am Sonntag: Mit dem Sieger DJK SV Phönix Schifferstadt, dem zweiten Ludwigshafener SC und dem vierten VfR Friesenheim gingen beinahe sämtliche Spitzenplatzierungen in die Pfalz.

Turnierorganisator Hans-Jürgen Storz vom SC Rot-Weiß Rheinau resümiert: „Wir erlebten wieder drei schöne Tage mit mehr als 900 Jugendlichen. Es waren packende und vor allem faire Spiele, die begeisterten.“ Nachdem der MVV Energie Cup „volljährig“ wurde, soll es im Juni 2019 mit der neunzehnten Auflage der Turnierserie weitergehen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018