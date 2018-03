Turngau vor großen Aufgaben

Anzeige

„Während früher der Schwerpunkt auf die Jüngeren ausgelegt war, zwingt uns der demografische Wandel dazu, Sportvereine seniorenfreundlicher zu gestalten“, so Müller über die Herausforderungen der modernen Gesellschaft. Eine Lösungsmöglichkeit wurde Anfang 2017 eingeführt: das BTB-Regional-Konzept ist eine Beratungs-, Diskussions- und Fortbildungsplattform für Vereine, Übungsleiter und Trainer. „Im Seniorenbereich sind wir gut aufgestellt. Auf der anderen Seite stehen aber der Bedarf an Übungsleitern, das Nachwuchsproblem und der Mitgliederschwund. Da wollen wir die Vereine unterstützen, informieren und ihnen eine Möglichkeit geben, Erfahrungen auszutauschen“, sagte Rebekka Ulrich, Regionalreferentin des BTB, über das Konzept. Auch Werner Mondl ist überzeugt von BTB-Regional: „Die Möglichkeiten, die dadurch unseren Vereinen geboten werden, sind heute schon erkennbar.“

Michael Scheidel, Vorsitzender des Sportkreis Mannheims, plädiert für eine stärkere Jugendarbeit im Hinblick auf die Veränderungen der Gesellschaft: „Um zukunftsfähig zu werden, müssen wir Kinder und Jugendliche nicht nur an den Breitensport, sondern auch an den Leistungssport heranführen.“ Er ist ebenfalls in einem Sportentwicklungsprogramm involviert, dem „Sportverein 2020“. „Wir wollen Vereinen eine Hilfestellung geben. Jedoch müssen sie es auch aus eigener Kraft schaffen, Menschen für das Ehrenamt zu mobilisieren“, sagte Scheidel.

Der Fokus in den kommenden Monaten liegt auf dem Landesturnfest in Weinheim (30. Mai bis 3. Juni). Dabei werden bis zu 12 000 Teilnehmer erwartet. „Die Planungen sind im vollen Gange. Der Turngau Mannheim ist stark eingebunden und wir wollen als Gastgeber ein gutes Bild abgeben. Wenn das erstmal vorbei ist, können wir durchschnaufen, denn die letzten zwei Jahre waren sehr arbeitsreich“, so Mondl mit einem müden, aber tapferen Lächeln. Die Anmeldefrist für das Landesturnfest in Weinheim endet am 15. März.

Konrad Reiter wurde zum Ehrenmitglied des Turngau Mannheim ernannt. Er war insgesamt 17 Jahre im Vorstand des Turngaus tätig, davon acht als Vorsitzender.

Info: Weitere Informationen unter www.landesturnfest.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.02.2018