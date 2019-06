Turnier-Auftakt in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Bei der Premiere des ATP-Challenger Turnieres in Ludwigshafen stehen am Montag ab 11 Uhr die ersten Matches auf dem Programm. Auf der Anlage des BASF Tennisclubs ist der Weltranglisten-95. Henri Laaksonen an Nummer eins gesetzt. Der Schweizer hat zunächst ein Freilos, ehe er auf den Sieger des Duells zwischen Tobias Kamke (Grün-Weiss Mannheim) und dem Österreicher Lucas Miedler trifft. Yannick Hanfmann vom Bundesligisten TC Weinheim fordert den an Position elf gesetzten Portugiesen Joao Domingues. Der an Nummer sieben geführte Dustin Brown muss ebenfalls erst in der zweiten Runde des Sandplatz-Turniers ran. Das Finale des Turniers findet am Sonntag statt. jb

