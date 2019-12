TV Käfertal fehlt Quäntchen Glück

Mannheim.Es war das erwartet enge Spiel – aber ohne das glückliche Ende für den TV Käfertal: In der Faustball-Bundesliga verloren die Mannheimer unmittelbar vor den Feiertagen beim TV Schweinfurt-Oberndorf denkbar knapp mit 4:5-Sätzen (11:7, 9:11, 12:10, 9:11, 11:5, 3:11, 5:11, 11:4, 6:11). In der Tabelle zogen die Franken somit am TVK vorbei und belegen den zweiten Platz. Käfertal ist Dritter.

„Das ist natürlich ein bitteres Ergebnis – vor allem, nachdem wir den achten Satz deutlich gewonnen hatten“, bilanzierte TVK-Angreifer Marcel Stoklasa, der von einem „extrem guten Spiel auf Augenhöhe“ sprach. „Mit etwas mehr Glück hätten wir auch gewinnen können“,trauerte Stoklasa einem möglichen Sieg nach. mwh

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019