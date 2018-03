TV Käfertal heiß auf die Heim-DM

Anzeige

MANNHEIM.Mit der Partie TV Käfertal gegen TV Schweinfurt-Oberndorf beginnt heute um 11 Uhr die deutsche Faustball-Meisterschaft der Herren in der Mannheimer GBG Halle. Die sechs besten Mannschaften des Landes ermitteln ihren Titelträger. Ausrichter Käfertal steht dabei vor seiner ersten DM-Teilnahme überhaupt. „Die Vorfreude ist absolut da“, betont Abwehrspieler Felix Klassen. Die Mannheimer gehen als Außenseiter in das Turnier, glauben aber nach ihren jüngsten Erfolgen in der Liga an ihre Chance. Im zweiten Vorrundenspiel geht es gegen den TV Brettorf.

Qualifiziert haben sich außerdem Titelverteidiger TSV Pfungstadt, der VfK 1901 Berlin und der Ahlhorner SV. Gespielt wird in zwei Vorrundengruppen, vier Teams qualifizieren sich für die Halbfinals am Sonntag ab 10 Uhr. Das Spiel um Platz drei ist für 13.15 Uhr, das Endspiel für 14.30 Uhr vorgesehen. „Natürlich ist die Nervosität vor der ersten DM groß“, räumt Klassen ein. mwh