TV Käfertal patzt mit 3:5

MANNHEIM.Das hatten sich Spieler, Fans und Verantwortliche des TV Käfertal ganz anders vorgestellt: Am zweiten Spieltag der Faustball-Bundesliga unterlagen die Mannheimer vor eigenem Anhang dem TV Schweinfurt-Oberndorf mit 3:5-Sätzen (8:11, 11:6, 7:11, 8:11, 11:7, 11:8, 8:11, 6:11). „Wir haben auf jeder Position nicht ganz am Maximum gespielt“, analysierte Angreifer Nick Trinemeier selbstkritisch. „Wir hatten Phasen, in denen es wirklich gut war, aber auch einige Phasen, in denen wir auf allen Positionen Schwächen hatten.“

Die Franken hatten sich mit einem starken Auftritt in der Sporthalle der Bertha-Hirsch-Schule die Punkte verdient – und rückten mit 4:0-Zählern auf den dritten Tabellenplatz hinter Waibstadt und Meister Pfungstadt. Der TVK (2:2) fiel auf Rang vier zurück. Am kommenden Wochenende ist die Mannschaft von Trainer Leo Goth spielfrei. Nächster Gegner ist der Aufsteiger TV Stammheim am 23. November (15 Uhr).

Erste Punkte sammelten dafür die Bundesliga-Frauen des TVK bei ihrem Doppelspieltag in Pfungstadt. Während die Kurpfälzerinnen beim deutlichen 0:3 gegen den ausrichtenden TSV klar den Kürzeren zogen, gelang gegen den TSV Gärtringen ein wichtiger 3:1-Sieg. mwh

