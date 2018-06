TV Käfertal steht vor Klassenerhalt

Anzeige

MANNHEIM.Für die Bundesliga-Faustballer des TV Käfertal steht am Wochenende die weiteste Auswärtsfahrt der Saison auf dem Spielplan: Die Mannheimer, die mit 6:8 Zählern Tabellenplatz sechs belegen, müssen am Samstag (16 Uhr) beim abstiegsbedrohten MTV Rosenheim antreten (2:12 Punkte, Rang sieben).

Für Käfertal läuft die Spielzeit bislang durchwachsen: „Wir haben es noch nicht geschafft, dass wir einen flüssigen und souveränen Spielablauf abrufen“, betonte Nationalspieler Nick Trinemeier. „Dennoch ist unser Tabellenstand als Aufsteiger vollkommen in Ordnung, und wir haben gute Chancen auf den Klassenerhalt.“ Mit einem Sieg am Samstag gegen die Oberbayern hätten die Mannheimer alle Zweifel am Ligaverbleib beseitigt. mwh