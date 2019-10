TV Waldhof geht als Favorit ins Derby

Mannheim.Mit dem Derby am Samstag (18.30 Uhr) beim KSV Mannheim steigen die Landesliga-Gewichtheber des TV Waldhof in die Saison ein. Routinier André Disch rechnet sich gegen den KSV etwas aus: „Wir haben ein gutes Mannschaftsgefüge und sollten zwischen 250 und 280 Punkte abliefern können.“ Lisa Kämpf, David Dreier, Philipp Gabler, Linea Maier und Valieria Kopyleva sind gesetzt. „Wer als sechster Heber an die Hantel geht, steht noch nicht fest“, so Disch.

Der KSV ist mit einer 177,5:213,5-Niederlage gegen Weinheim II in die Saison gestartet. Mit einer ähnlichen Punktzahl rechnet KSV-Chef Hartmut Lehr auch gegen die Waldhöfer. Thomas Schiller, Jürgen Sieth, Vera Huwe, David Boukroum, Patrick Müller und Alexander Moch bilden die KSV-Riege. jako

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019