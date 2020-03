TV Waldhof plant Sieg fest ein

Mannheim.Auf die Landesliga-Gewichtheber des TV Waldhof wartet am Samstag zum Saisonabschluss eine leichte Aufgabe. Der Tabellenfünfte tritt ab 17 Uhr beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Germania Obrigheim III an. „Angesichts des Leistungsunterschiedes beider Teams ist ein Sieg fest eingeplant“, erklärt Waldhofs Routinier André Disch. „Um uns selbst noch einmal eine Herausforderung zu setzen, wollen wir die 250-Punkte-Marke knacken“, gibt Disch vor. Außer ihm gehen Sophie Stolle, Valeria Kopylova, Lisa Kämpf, David Breier, Philipp Gabler und Benjamin Bonet an die Hantel.

Stadtrivale KSV Mannheim hat seinen letzten Kampf bereits absolviert und muss nun warten, wie die Konkurrenz abschneidet. Den zweiten Rang wird der KSV auf jeden Fall verlieren. jako

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020