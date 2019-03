TVG bricht auseinander

Leipzig.Mit einem regelrechten Schock traten die Drittliga-Handballer des TVG Großsachsen die Heimreise vom Gastspiel bei der SG Leipzig II an. Die Bergsträßer gingen völlig verdient mit 18:34 (8:15) unter und hatten bei dieser Leistung nicht annähernd Drittliga-Niveau.

Der TVG war den Sachsen von Beginn an unterlegen. Nach dem verhaltenen Start lag Großsachsen mit 5:4 (15.) in Führung – aber das sollte es dann gewesen sein. Großsachsen brach danach völlig in sich zusammen und die Verletzung von Jan Triebskorn tat ihr übriges. Damit setzte die zweitbeste Rückrundenmannschaft Leipzig ihre eindrucksvolle Serie fort.

TVG: Sitter, Boudgoust – J. Gunst, Kernaja (6/3), Fath, Triebskorn, Spilger (2), Schulz (2), P. Gunst (1), Kadel, Straub, Reisig, Buschsieper (3/2), Ulrich (1), Hildebrandt (3). hm/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019