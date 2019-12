TVG fehlen die Mittel

Dutenhofen.Handball-Drittligist TVG Großsachsen konnte nicht an die Leistung des jüngsten Sieges gegen Leipzig anknüpfen und kassierte bei der HSG Wetzlar II (Dutenhofen-Münchholzhausen) eine klare und verdiente 20:26 (10:13)-Niederlage, die TVG-Trainer Stefan Pohl ziemlich verärgerte. „Wir waren viel zu pomadig. Wetzlar war einfach gedankenschneller. Wir lassen viel zu viele freie Chancen liegen und erlauben uns eine Menge technischer Fehler. So kannst du nicht gewinnen“, zog der Coach Bilanz.

Nur 45 Minuten im Spiel

In Führung lag der TVG das gesamte Spiel nicht, nach dem 10:10 (22.) ermöglichten die Bergsträßer der HSG mit technischen Fehlern und Fehlwürfen, zum 13:10-Halbzeitstand wegzuziehen. Nach dem Pausenpfiff wurde es aufseiten des TVG nicht besser. Beim 18:15 (45.) war der TVG zwar immer noch im Spiel, die Gastgeber zogen mit drei Treffern in Folge aber auf 21:15 (50.) davon. Damit war die Partie entschieden.

Großsachsen fehlten an diesem Abend einfach die Mittel, um die Partie doch noch zu drehen. „Wetzlar war einfach ruhiger, abgezockter und von jeder Position torgefährlich. Das war eine schwache Leistung von uns und eine verdiente Niederlage“, sagte Pohl.

Weiter geht es am kommenden Wochenende mit der Partie in Dresden. Die Sachsen stehen nur drei Zähler hinter dem TVG und hoffen, mit einem Sieg weiter an die „Saasemer“ heranzukommen. hm

TVG Großsachsen: Boudgoust, Richter; Gunst, Meiser (3), Triebskorn (2/1), Schulz, Schneider, Kadel (1), Straub, Kehlenbach (4), Reisig (4/1), Hildebrandt (4), Ulrich (2).

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019