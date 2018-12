TVG geht Luft aus

Hanau.Ein Spiel der Extreme lieferten am Sonntagabend die Drittliga-Handballer des TVG Großsachsen ab. In der Main-Kinzig-Halle in Hanau dominierten die Gäste die erste Halbzeit und hätten sogar noch deutlicher als 15:13 in Führung liegen können. Doch nach dem Seitenwechsel kam der völlige, in dieser Form nicht nachvollziehbare Einbruch bei Großsachsen.

In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit erzielte der TVG lediglich noch zwei „Törchen“, darunter ein von Patrick Buschsieper verwandelter Siebenmeter. Nichts lief mehr zusammen und die Saasemer mussten am Ende noch eine ganz bittere 22:31-Niederlage hinnehmen.

„Nach unserer starken ersten Halbzeit bin ich sehr enttäuscht“, sagte ein sichtlich mitgenommener TVG-Trainer Stefan Pohl. Dabei lief bei den ersatzgeschwächten Großsachsenern zunächst noch alles nach Plan.

TVG Großsachsen: Sitter, Merkel; Gunst (1), Fath, Kernaja (5), Triebskorn, Schulz (2), Spilger, Kadel (1), Straub, Reisig (3), Buschsieper (4/3), Hildebrandt (6/1). bk

