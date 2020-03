TVG holt Fritsch

Großsachsen.Handball-Drittligist TVG Großsachsen hat für die neue Saison Adrian Fritsch verpflichtet. „Adrian ist ein spielintelligenter und wurfstarker Spieler“, sagt Thomas Zahn, der Sportliche Leiter der Germanen. „Er wird uns im Gespann mit Bene Meiser mit Sicherheit verstärken. Damit haben wir auf Halbrechts absolutes Drittliganiveau mit zwei ganz unterschiedlichen Spielern, die sich perfekt ergänzen.“

Der 25-jährige Fritsch steht aktuell in Diensten des TV Willstätt. Mit den Eulen Ludwigshafen sammelte er Zweit- und in Oftersheim sowie Nußloch Drittligaerfahrung – und das durchweg mit der Trikotnummer 14. „Diese Zahl bedeutet mir sehr viel, ich trage sie seit der Kindheit. Mein Vater hat sie schon als Bundesligaspieler getragen. Da er Handball spielte, war ich schon früh bei jedem Spiel in der Halle“, erklärt der Linkshänder.

Zahn ist vom Zugang überzeugt: „Nach dem Abgang von Jan Triebskorn war es schwer, diese Lücke zu schließen. Aber nun haben wir einen erfahrenen Drittligaspieler, der die nötige Cleverness und das entsprechende Leistungsvermögen mitbringt. Er ist technisch stark, hat einen guten Wurf und wird aus dem Rückraum immer Druck ausstrahlen.“ Auch der Management-Student selbst schaut optimistisch in die Zukunft: „Ich glaube, wir haben nächstes Jahr eine gute Mannschaft und müssen vor allem die Heimspiele gewinnen. Auswärts schauen wir, was möglich ist.“ red

