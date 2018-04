TVG kann sich befreien

Anzeige

Grosssachsen.Nach der wohlverdienten Osterpause geht die 3. Handball-Liga Ost in ihre entscheidende Phase. Der TVG Großsachsen hat sich zuletzt mit dem knappen Heimsieg gegen die HSG Hanau etwas Luft nach unten verschafft. Gänzlich gerettet sind die Bergsträßer aber immer noch nicht, auch wenn die Zeichen dafür ganz gut stehen. Einen ganz großen Schritt könnte der TVG am Samstag (19 Uhr) mit einem Sieg bei der MSG Groß-Bieberau/Modau machen. Doch das wird bei den Hessen alles andere als einfach.

Erstens ist die MSG zurzeit sehr gut in Schuss und zweitens gelangen dem TVG auf fremdem Parkett erst zwei Siege bei zwölf Versuchen. Dass es für die „Saasemer“ auswärts in dieser Saison nicht recht klappen möchte, zeigten die zuletzt deutlichen Niederlagen in Gelnhausen und Bad Blankenburg. Großsachsen täte also gut daran, seine Auswärtsschwäche abzulegen, damit es eine Woche später in der Sachsenhalle gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten HSC Bad Neustadt nicht zu einer unnötigen Drucksituation kommt.

Pohl plant Schritt für Schritt

Doch soweit ist es noch lange nicht, wie TVG-Trainer Stefan Pohl weiß: „Wir sollten einen Schritt nach dem anderen machen. Groß-Bieberau hat uns im Hinspiel gezeigt, wie man auswärts auftreten muss, um erfolgreich zu sein“, sagt Pohl. „Ich weiß, dass meine Mannschaft bei der MSG gewinnen kann, nur müssen wir dann endlich einmal die Leistungen aus den Heimspielen auch auswärts auf die Platte bringen“. hm/red