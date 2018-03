TVG lässt zu viel liegen

Anzeige

Bad Blankenburg.Der Wunsch von TVG-Trainer Stefan Pohl nach mehr Personal unter der Woche erfüllte sich nicht. Im Gegenteil: Mit Patrick Buschsieper, Johannes Kadel und Jan Straub meldeten sich für das Spiel des Handball-Drittligisten Großsachsen in Bad Blankenburg drei weitere Spieler ab. Erfreulich war immerhin, dass sich Kapitän Jonas Gunst nach fast einem Jahr Pause wieder zurückmeldete. Am Ende stand allerdings eine 26:30 (14:14)-Niederlage.

Beim 8:8 (18.) hatten die abstiegsbedrohten Thüringer den TVG-Vorsprung wieder ausgeglichen und bis zur Halbzeit sollte sich kein Team mehr absetzen. Bad Blankenburg kam mit viel Elan aus der Kabine und legte bis zum 19:16 (37.) vor. Mit einem Kraftakt kam Großsachsen nochmals zum 20:20 (41.). Dann die vielleicht entscheidende Szene: Beim Siebenmeter von Frank Grohmann ging der Ball an die Latte des TVG-Tores, sprang direkt zurück in die Hände des Schützen und der verwandelte dann doch zum 21:20 (43.). In der Folge setzen sich die Thüringer auf 24:20 (47.) ab – auch weil der TVG in dieser Phase beste Einwurfmöglichkeiten nicht nutzte.

TVG: Sitter, Fraefel; Gunst (1), Triebskorn (8/1), Schulz (5), Schneider (1), Reisig, Spilger (1), Ulrich (7), Unger (1), Hildebrandt (1) und Melcher (1). hm/red