TVG muss wieder zittern

Gelnhausen.Es war ein „gebrauchter“ Abend für die Handballer des TVG Großsachsen. Beim Schlusslicht TV Gelnhausen verpassten es die Saasemer, sich etwas Luft im Abstiegskampf der 3. Handball-Bundesliga Ost zu verschaffen. Mit dem 25:33 (14:15) im Gepäck geht das Zittern für die Mannschaft von Trainer Stefan Pohl weiter. Bei sechs noch ausstehenden Spielen beträgt der Vorsprung auf den ersten der drei Abstiegsplätze nur vier Punkte.

„Letzten Endes hat Gelnhausen in diesem Spiel besser verteidigt und wir haben vorne einfach auch zu viele Chancen liegen lassen“, sagte ein enttäuschter TVG-Coach Pohl nach der Partie. „Wir wussten, dass Gelnhausen eine starke zweite Welle spielt. Da haben wir am Ende einfach auch zu naiv agiert.“ Und so kamen Gelnhausens Schreiber, Mocken und Page auch zu jeweils acht beziehungsweise neun Treffern, meist per Gegenstoß. Da machte es Saase dem Gegner viel zu leicht.

Straub verletzt sich

Der TVG lag von Beginn an in Rückstand. Schon beim 4:8 (9.) musste Pohl erstmals zur Grünen Karte greifen, um seine Jungs wachzurütteln. Es half nicht viel. Beim 9:14-Rückstand (24.) nahm der Gästetrainer bereits die zweite Auszeit. Bis dahin hatte sich bereits Jan Straub verletzt, der dann nicht mehr zum Einsatz kommen konnte.