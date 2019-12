TVG ohne Chance

Dresden.Eigentlich wollte sich Handball-Drittligist TVG Großsachsen mit einem Sieg beim HC Elbflorenz II weiter von unten absetzen. Doch am Ende setzte es beim Viertletzten mit 26:34 (10:20) eine deutliche Niederlage, die schon zur Halbzeit besiegelt war.

Die „Saasemer“ waren in Durchgang eins nie richtig auf dem Platz. Beim 6:10 (17.) versuchte TVG-Trainer Stefan Pohl den Lauf des HC mit einer Auszeit zu stoppen – aber ohne Erfolg. „Die erste Halbzeit war gar nichts. Die Abwehr körperlos und der Angriff mit viel zu vielen einfachen Fehlern“, bilanzierte der frustrierte Coach. Elbflorenz zog mühelos über die Stationen 14:7 (21.), 18:9 (27.) zum 20:10 Halbzeitstand. Das Spiel war entschieden.

Auch in der Höhe verdient

Immerhin ließen sich die Bergsträßer im zweiten Durchgang nicht völlig hängen und konnten so ein Debakel vermeiden. Der Angriff wirkte nun strukturierter und in der Abwehr gab es mehr Zusammenhalt. Dresden kontrollierte dennoch die Partie, packte zeitweise noch zwei Treffer drauf und spielte das Ganze souverän nach Hause. Der TVG kam nie auch nur annähernd an die Gastgeber heran, um vielleicht noch die Wende schaffen zu können.

Großsachsen kassierte am Ende eine auch in dieser Höhe absolut verdiente Niederlage, durch die der TVG wieder in den Abstiegskampf gerät. In dieser Form dürften die Bergsträßer auch im kommenden Heimspiel gegen den Northeim HC größte Probleme haben.

TVG: Boudgoust, Richter – Reidenbach (1), Triebskorn (3/2), Schneider, Kraft, Kadel (4), Straub (2), Kehlenbach (5), Reisig (3), Hildebrandt (3/1), Ulrich (4). hm/red

