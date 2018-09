TVG schlägt sich gut

Eisenach.Der TVG Großsachsen hat sich beim Titelfavoriten achtbar aus der Affäre gezogen, am Ende stand in der 3. Handball-Liga aber eine 25:29 (12:14)-Niederlage beim ThSV Eisenach zu Buche. Dass es auch dieses Mal nichts mit den ersten Punkten wurde, lag einmal mehr an der dünnen Personaldecke. Ohne Jonas Gunst, Philipp Ulrich und Robin Unger trat die Mannschaft von Trainer Stefan Pohl vor einer stattlichen Kulisse von 1250 Zuschauern an, ließ sich nie abschütteln und war ein unbequemer Gegner.

In der ersten Halbzeit glich Großsachsen immer wieder aus und lag beim 6:7 (17.) durch den wieder einmal vorbildlich kämpfenden Simon Reisig sogar kurzzeitig in Führung. Zur Halbzeit war beim 14:12 noch alles drin. Die Germanen kamen besser aus der Kabine. Mit einer aggressiven Defensive und diszipliniertem Angriffsspiel drehten sie die Partie zum 14:15 (34.). Eisenach übernahm wieder die Führung, konnte sich aber nicht absetzen. Erst beim 27:22 (55.) war das Spiel entschieden.

„Wir haben sehr diszipliniert gespielt und kamen super aus der Halbzeit. In der Halle war es zu diesem Zeitpunkt totenstill. Durch eine einzige Aktion gegen Philip Schulz war die Halle plötzlich wieder da, dann hat uns die Vier-Minuten-Strafe gegen Michell Hildebrandt das Genick gebrochen. Schade, denn für diese Leistung hätten wir Punkte verdient gehabt“, sagte Pohl.

Auch wenn Großsachsen ohne Zähler am Tabellenende steht, zeigte das Spiel, was möglich ist, wenn man an seine Chance glaubt.

TVG: Sitter, Boudgoust – von Babka, Grammel (1), Triebskorn (3), Schulz (4), Spilger (1), Kadel (2), Purucker (2), Straub, Reisig (7), Buschsieper (4/3), Hildebrandt (1). hm/ü

