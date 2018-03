TVG schockt Rote Teufel

Anzeige

Leutershausen.Die SG Leutershausen hat das Spitzenspiel in der 3. Liga Ost gegen den TV Großwallstadt mit 25:26 (14:8) verloren. Die Roten Teufel zeigten eine starke Leistung und führten bis fünf Minuten vor Spielende, mussten dann aber den entscheidenden Treffer in der letzten Spielsekunde hinnehmen. „Wir haben in den ersten 30 Minuten eine gute Drittliga-Halbzeit hingelegt, in der zweiten Hälfte aber zu viele technische Fehler gemacht, die Großwallstadt mit schnellen Toren ausgenutzt hat. In der entscheidenden Phase war das dann einfach zu wenig, um Punkte zu holen“, bilanzierte SGL-Trainer Marc Nagel.

Die Roten Teufel erwischten einen guten Start, führten nach zehn Minuten mit 5:1, nach einer Viertelstunde bereits 8:3. Großwallstadt fand in den ersten 20 Minuten kaum Mittel gegen die Leutershausener Deckungsformation, erst fünf Minuten vor der Halbzeitsirene fiel das sechste Tor des Tabellenführers.

Abgezockte Großwallstädter

Nach dem 14:8 zur Pause ging es Schlag auf Schlag, aber die Roten Teufel konterten und verteidigten die Führung mit einer großartigen Teamleistung. Dennoch: Es schlichen sich immer mehr Fehler aufseiten der SGL ein, der TVG verkürzte 20 Minuten vor Spielende auf 17:15 – die Partie drohte zu kippen.