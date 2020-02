TVG sieht in Hartz großes Potenzial

Großsachsen.Handball-Drittligist TVG Großsachsen treibt seine Personalplanungen für die nächste Saison voran. Von der HG Saarlouis aus der Südstaffel der Dritten Liga wechselt Maximilian Hartz an die Bergstraße. „Wir beobachten ihn schon länger“, erklärt Thomas Zahn, der sportliche Leiter der Germanen, und ergänzt: „Wir setzen große Hoffnungen in ihn. Mit Sicherheit wird er sich weiterentwickeln, da er eine sehr gute Veranlagung hat, sowie einen guten Wurf. Er ist ein schneller und dynamischer Spieler, der uns im Angriff auf der Mitte-Position verstärkt und in der Abwehr seine Stärken auf den Halbpositionen hat.“

Trotz seines jungen Alters kann Hartz auf einige Erfahrung zurückgreifen: „Ich spiele Handball, seit ich denken kann, das wurde mir in die Wiege gelegt“, betont der 22-jährige Industriekaufmann. „Ich habe mich für Großsachsen entschieden, weil das Gesamtpaket simmt, das mir angeboten wurde. Sportlich, im Bezug auf den Verein, auch beruflich sowie vom Umfeld her ist alles so, wie ich es mir vorgestellt habe.“ Der Rechtshänder will mit dem TVG nächste Saison eine gute Rolle spielen. hm/ü

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020