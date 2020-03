TVG steht voll im Saft

Großsachsen.Noch sieben Spiele muss der TVG Großsachsen in dieser Saison bestreiten. Mit einem ausgeglichenen Punktekonto rangiert der Handball-Drittligist auf dem neunten Tabellenplatz. Aufgrund der Insolvenz der SG Nußloch weitete sich die Faschingspause auf drei Wochen aus. Nachdem Trainer Stefan Pohl der Mannschaft ein paar Tage freigegeben hatte, ist sie seit Rosenmontag wieder im Training, um sich optimal auf das kommende Derby gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen vorzubereiten (Samstag, 20 Uhr).

Die HG steht mit einem Spiel mehr knapp vor den Saasemern in der Tabelle und würde den Erfolg aus dem Hinspiel nur zu gerne in der Sachsenhalle wiederholen. Damals siegte sie mit 28:23. Die Saasemer haben also noch eine Rechnung offen und hoffen, mit ihren Fans den Spieß umzudrehen. Das wird alles andere als einfach, da Oftersheim/Schwetzingen gut in Schuss ist. „Wir haben gut trainiert und stehen gut im Saft. Wir freuen uns alle auf eine volle Halle, super Stimmung und endlich wieder Handball um Punkte“, betont Pohl. hm/ü

