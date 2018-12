TVG verschafft sich Luft nach unten

Großsachsen.Mit einem 34:29 (18:12)-Erfolg gegen Aufsteiger TV Erlangen/Bruck setzte sich Handball-Drittligist TVG Großsachsen zum Ende der Hinrunde weiter von den unteren Regionen der Tabelle ab. Der Sieg der Bergsträßer war dabei mehr als verdient, denn die „Saasemer“ lagen über die gesamte Spielzeit in Führung. Spannend wurde es nur noch einmal in der 45. Minute (25:22), aber wirklich in Bedrängnis kam der TVG nicht.

„Wir haben es versäumt, früher für klare Verhältnisse zu sorgen. Aber ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft. Wichtig sind der Sieg und die zwei Punkte“, so ein entspannter TVG-Trainer Stefan Pohl. Großsachsen war immer einen Schritt schneller als die Gäste und Neuzugang Dymal Kernaja zeichnete sich mehrfach aus. Der Kosovare bestach durch Übersicht sowie Torgefahr und war fünf Mal erfolgreich.

Torschützen des TVG Großsachsen: J. Gunst (2), Kernaja (5), Schulz (2), Spilger (5), Unger (2), Reisig (6), Buschsieper (6/2), Hildebrandt (3), Triebskorn (3). hm/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018