TVG will nachlegen

Großsachsen.Groß war die Erleichterung beim Handball-Drittligisten TV Germania Großsachsen nach dem knappen 33:31 Heimsieg gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen. Der TVG verschaffte sich Luft im Abstiegskampf – und möchte am Samstag um 18 Uhr beim GSV Eintracht Baunatal nachlegen. Die Hessen sind zwar Tabellenvierter, haben in diesem Jahr aber noch keine Partie gewonnen.

Das Hinspiel war ein echter Krimi, in dem sich der TVG mehrfach zurück in die Partie kämpfte und sich vier Sekunden vor dem Abpfiff durch ein Tor von Philipp Schulz mit einem Punktgewinn belohnte. Eine ähnliche Partie erwartet Trainer Stefan Pohl auch diesmal: „Schaut man rein auf die Ergebnisse, ist Baunatal in einem Tief. Aber wir wissen selbst, wie schnell man da wieder rauskommt. Die Mannschaft ist brandgefährlich und verfügt über einen starken Rückraum. Wir müssen unsere Form von der Partie gegen Dutenhofen konservieren und höchst wahrscheinlich noch eine Schippe draufpacken, wenn wir was holen wollen. Sollten wir punkten, wäre das natürlich perfekt. Sollten wir die Partie aber auf die leichte Schulter nehmen, gehen wir unter.“ tvg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019