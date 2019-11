TVK Außenseiter gegen Pfungstadt

Mannheim.Wenig Mühe hatten die Bundesliga-Faustballer des TV Käfertal am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den TV Stammheim. Gegen den Aufsteiger aus der Landeshauptstadt landete der TVK einen lockeren 5:0-Sieg und löste damit seine Pflichtaufgabe standesgemäß. Der Lohn: Mit 4:2 Zählern rangiert Käfertal nun auf Platz drei.

Am Sonntag (15 Uhr) bekommen es die Mannheimer jedoch mit einem Gegner ganz anderen Kalibers zu tun. Der amtierende deutsche Meister sowie mehrfache Welt- und Europapokalsieger TSV Pfungstadt gibt seine Visitenkarte in der Sporthalle der Bertha-Hirsch-Schule ab. Ein Derby, in dem der TVK volle Zuschauerränge erwartet – sportlich jedoch nur Außenseiter ist. mwh

