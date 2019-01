TVK bleibt oben dran

MANNHEIM.Mit einem klaren 5:1-Erfolg gegen den TSV Calw hat sich der TV Käfertal weiter in der Spitzengruppe der ersten Faustball-Bundesliga festgesetzt. Für die Mannheimer war es trotz des deutlichen Resultates ein hartes Stück Arbeit, ehe der Sieg gegen das Tabellenschlusslicht unter Dach und Fach war. „Das Ergebnis spricht nicht für das ganze Spiel. Calw war sehr gut, wir mussten uns auf jeden Fall anstrengen“, betonte Abwehrspieler Felix Klassen und fügte an: „Wir sind unzufrieden mit unserer Mannschaftsleistung.“

Dennoch war es aus Käfertaler Sicht ein perfektes Wochenende. „Die Punkte gegen Calw sind Pflicht, wenn wir Zweiter werden wollen“, hatte Klassens Mannschaftskamerad Marcel Moritz vor der Partie klar gemacht, was sich die Mannheimer für den restlichen Rundenverlauf vorgenommen haben. Durch die überraschende Heimniederlage des TV Vaihingen (4:5 gegen Offenburg) sind die Käfertaler jetzt punktgleich mit dem Tabellenzweiten von der Enz – am 9. Februar stehen sich beide Teams in Käfertal gegenüber.

Ebenfalls erfolgreich waren am Wochenende die Zweitliga-Frauen des TVK. Vor eigenem Anhang bezwangen die Mannheimerinnen den TV Langen (3:2) und den TV Bretten (3:0). Mit 8:0 Punkten führt Käfertal die Tabelle an und kann schon für die Aufstiegsspiele planen. mwh

