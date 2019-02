TVK hofft auf Mondl

MANNHEIM.Vor einer undankbaren Aufgabe stehen die Faustballer des TV Käfertal in der Hallenrunde der ersten Bundesliga. Zwar ist der Tabellendritte aus Mannheim am Samstag (19 Uhr, Stadthalle Neuenbürg) in der Partie beim Vorletzten TV Waldrennach klar in der Favoritenrolle. Doch die Schwarzwälder wittern ihre Chance: Nur zwei Zähler fehlen dem TVW auf den ersten Nichtabstiegsplatz – bei noch zwei ausstehenden Spielen.

Umso wichtiger ist aus Käfertaler Sicht, dass Kapitän Dominik Mondl wohl wieder zur Mannschaft stoßen wird. Der Routinier war beim 5:0 gegen Schweinfurt-Oberndorf mit der Lippe auf dem Hallenboden aufgeschlagen. Die Wunde musste geklebt werden. „Wenn alles klappt, bin ich gegen Waldrennach dabei“, gibt der 36-Jährige nun aber Entwarnung. Das Ziel, die Saison auf Platz zwei zu beschließen, haben die Mannheimer fest im Blick – trotz des jüngsten Rückschlags. Denn nur einen Tag nach dem überzeugenden Sieg gegen Oberndorf verlor der TVK beim FBC Ofenburg mit 2:5.

Käfertals Zweitliga-Frauen sind am Sonntag (10 Uhr) in Bretten gefordert – dort trifft man auf das Team des Ausrichters sowie die TSG Tiefenthal. mwh

