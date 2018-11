TVK jubelt verhalten

MANNHEIM.Große Personalnöte, dazu beim 0:5 in Vaihingen ein kapitaler Fehlstart in die neue Hallensaison: Für den Faustball-Bundesligisten TV Käfertal verlief der Rundenbeginn alles andere als verheißungsvoll. Doch wer befürchtet hatte, dem Deutschen Vizemeister drohe im Spätjahr 2018 der Abstiegskampf, wurde in den vergangenen beiden Spielen eindrucksvoll eines Besseren belehrt. Einem überzeugenden 5:1 beim Heimspielauftakt gegen Unterhaugstett folgte am Wochenende ein klares 5:1 (8:11, 11:6, 11:8, 15:13, 11:4, 11:8) beim TSV Calw. Bei den Schwarzwäldern hatte der TVK in der abgelaufenen Saison noch eine herbe 0:5-Niederlage kassiert – nun nahmen die Mannheimer eindrucksvoll Revanche.

„Wir freuen uns über den deutlichen Sieg“, betonte Kapitän Dominik Mondl, „aber zum Feiern ist uns gerade nicht zu Mute.“ So wurde die Partie von der schweren Verletzung des Calwer Hauptangreifers Raphael Schlattinger überschattet. Der Schweizer Nationalspieler landete nach einer Blocksituation im sechsten Satz unglücklich auf dem Boden, knickte mit dem rechten Fuß um und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

„Auch für uns war das ein Schock. Wir hoffen, dass Raphael bald wieder auf dem Platz stehen kann“, erklärte Mondl, dessen Team am Sonntag (15 Uhr) den TV SW Oberndorf empfängt. mwh

