TVK selbstbewusst ins Saisonfinale

Mannheim.Gut zwei Wochen vor dem Beginn der Deutschen Meisterschaften in Mannheim könnte die Stimmung im Lager des Faustball-Bundesligisten TV Käfertal kaum besser sein. Die Mannschaft von Trainer Leo Goth eilt seit Wochen von Erfolg zu Erfolg und hat sich in der Tabelle von einem Abstiegsplatz bis auf Rang vier geschoben.

In ihrem letzten Saisonspiel peilen die Käfertaler heute Abend (19 Uhr, Sporthalle der Bertha-Hirsch-Schule) gegen Absteiger TV Hohenklingen nun den sechsten Sieg in Folge an.

„Hohenklingen kann befreit aufspielen, für sie geht es um nichts mehr. Jetzt hängt es davon ab, ob sie ihre zwei Ausnahme-Angreifer Michael Krauß und Alexander Tau dabeihaben“, weiß TVK-Kapitän Dominik Mondl, der angesichts der starken Form der Mannheimer fest mit einem Heimsieg rechnet.