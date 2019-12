TVK vor Duell beim Tabellen-Nachbarn

Mannheim.Mit einem deutlichen 5:2-Erfolg im Derby beim TV Waibstadt hat der TV Käfertal in der Faustball-Bundesliga der Herren zuletzt seinen dritten Sieg in Serie gefeiert. Die Mannheimer festigten damit ihren zweiten Tabellenplatz hinter Meister TSV Pfungstadt – und wollen am kommenden Wochenende im letzten Spiel des Kalenderjahres nun noch einmal nachlegen.

Am Sonntag (16 Uhr) tritt der TVK beim TV Schweinfurt-Oberndorf an. Mit den Franken haben die Kurpfälzer noch eine Rechnung offen, kassierten sie im Hinspiel doch eine schmerzhafte 3:5-Heimniederlage. Für Käfertals Angreifer Nick Trinemeier ist das Duell gegen die unbequemen Schweinfurter nicht nur wegen dieser Vorgeschichte das „wichtigste Spiel der Runde“. Der 30-Jährige sieht im TVO den Hauptkonkurrenten im Kampf um Platz zwei.

Die Hoffnungen im Käfertaler Lager richten sich vor der richtungsweisenden Partie wieder auf Schlagmann Marcel Stoklasa, der nach langer Verletzungspause in Waibstadt seinen zweiten Einsatz für den TVK absolvierte. mwh

