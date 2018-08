TVK wieder erstklassig

Anzeige

MANNHEIM.Sieben Jahre in Folge gab es auf der Käfertaler Karl Heinz Herbst-Sportanlage zuletzt nur noch zweitklassigen Frauen-Faustball zu sehen. Damit ist künftig Schluss: Durch einen zweiten Platz beim Aufstiegsturnier in Pfungstadt haben die Mannheimerinnen am Wochenende ein neues Erfolgskapitel geschrieben und die Rückkehr ins Faustball-Oberhaus perfekt gemacht. Gefeiert wurde gemeinsam mit Ausrichter TSV Pfungstadt, der ebenfalls sein Ticket für die Erste Liga löste. Der TV Unterhaugstett und der ASV Veitsbronn bleiben hingegen zweitklassig.

„Ich bin hochzufrieden. Wir haben das erste Spiel gegen Pfungstadt zwar knapp verloren, aber sehr gut gespielt und danach die Ruhe bewahrt“, urteilte Käfertals Faustball-Abteilungsleiterin Petra Scharfenberger. Trotz der Auftaktniederlage (2:3) zogen die Mannheimerinnen, die in Abwehrspielerin Nadine Conrad ihre herausragende Akteurin hatten, ihr Spiel konsequent durch. Mit der starken Saskia Retsch auf der Schlagposition ließ der TVK in den nächsten Spielen nichts anbrennen. Gegen Veitsbronn und Unterhaugstett gelangen zwei klare 3:0-Siege.

Damit krönten die Mannheimerinnen ihre starke Saison in der Westgruppe der Zweiten Bundesliga. Dort konnte der TVK elf von zwölf Spielen gewinnen und sich souverän für die Aufstiegsrunde qualifizieren. „Wir sind personell sehr gut aufgestellt, das ist der große Unterschied zu den vergangenen Jahren“, kennt Scharfenberger den Grund für den sportlichen Aufschwung bei Käfertals Faustballerinnen. mwh