U 19 siegt ungefährdet

Glasgow.Deutschlands U19-Junioren sind erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier gewann am Mittwoch in Glasgow gegen Andorra mit 3:0 (1:0). Am Samstag (13.00 Uhr) geht es in Greenock gegen Weißrussland weiter, ehe zum Abschluss am 15. Oktober (20.05 Uhr) in Glasgow der schottische Gastgeber der Gegner ist.

Leon Dajaku (FC Bayern München/16. Minute), Tom Krauß (RB Leipzig/61.) und Lazar Samardzic (Hertha BSC/87.) waren die Torschützen beim 3:0-Erfolg. Beim Stand von 1:0 parierte Torhüter Diant Ramaj vom 1. FC Heidenheim einen umstrittenen Strafstoß (22.). „Das Spiel war sehr zäh“, sagte Trainer Streichsbier. dpa

