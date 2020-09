Mannheim.Der Start in die neue Verbandsliga-Saison der U23 des SV Waldhof Mannheim gegen den VfB Eppingen wird am Sonntag (15 Uhr) mit Zuschauern ausgetragen. Das teilte der SVW in einer Pressemitteilung mit. Demnach werden am Austragungsort im Vegla-Sportpark „Schlammloch“ unter Beachtung des gültigen Hygienekonzepts 400 Zuschauer erlaubt sein.

Die Tickets zwischen zwei und fünf Euro gibt es ab 13 Uhr ausschließlich an der Tageskasse. Um den Einlass reibungslos zu gestalten und Schlangen zu vermeiden, werden die Besucher gebeten, das Formular zur Datenerhebung ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Das Formular wird dennoch auch an der Tageskasse ausliegen, teilte der Verein weiter mit.