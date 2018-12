Über Nürnberg nach Berlin

Mannheim.Es geht nicht nur um Titel, Medaillen und persönliche Bestleistungen, sondern auch um die Tickets für die EM. Für viele Leichtathleten sind die Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Nürnberg die Generalprobe für die kontinentalen Titelkämpfe, die in diesem Jahr vom 7. bis 12. August im Berliner Olympiastadion stattfinden. Im Lager der MTG Mannheim verhält es sich nicht anders. „Natürlich

...