Über Treppen und Rampen

Mannheim.Das Wetter war für Ende November vergleichsweise mild, also genau die richtige Witterung für Linus Schmid. Der 14-Jährige vom RRC Endspurt Mannheim bewies am Wochenende beim Cyclo-Cross „Rund um die Radrennbahn“ im Rudi & Willi-Altig-Radstadion, dass er nicht nur im Mehrkampf auf der Bahn (Omnium), sondern auch in der Querfeldein-Variante der Radsportler seine Stärken hat. Der Schüler nahm am Cross-Wettbewerb der U-17-Jungen teil und belegte gleich den dritten Rang.

In diesem Jahr hatte Schmid auf der Bahn gute Ergebnisse erzielt. Bei der Silbernen Eule in Friesenheim holte er sich sogar einen Sieg. Auf dem Rundkurs in Mannheim durch seifige Pisten und Hügel schlug sich der U-15-Landesmeister von 2018 bei den älteren Konkurrenten stark. „Linus ist vielleicht eines der größten Talente unseres Vereins“, sagt Ralf-Peter Fackel, der Erste Vorsitzende des RRC Endspurt. „Er fährt auf der Bahn, auf der Straße und mischt im Cross mit. Er kann alles gut.“

Der Clubchef macht klar, dass der RRC viel Wert auf die Ausbildung in der Jugend legt. „Wir bauen die Cross-Varainte speziell im Training ein. Dort lernen die jungen Fahrer vor allem viel für die Technik, Ausdauer und den Sprint. Im Cross muss man auch schnell antreten, nachdem man das Rad auf den Schultern getragen hat. Dieses Training kommt den jungen Fahrern dann auch auf der Bahn und auf der Straße zugute“, so Fackel.

Neben Linus Schmid zeigte noch ein anderer Rohdiamant des Traditionsvereins seine Klasse. Jan Schork gewann das Rennen in der U 13. „Auch er ist ein Guter, von dem man sicher noch einiges hören wird. Wir sind schon stolz auf unsere jungen Wilden“, macht Fackel klar. Platz sieben bei der U 13 belegte RRC-Starter Emil Rastetter.

Elite-Rennen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt standen allerdings die Elite-Rennen. Bei den Frauen gewann die Saarländerin Kim Anika Ames vom RV Tempo 1921 Hirzweiler. Sie benötigte für den Kurs 37:23 Minuten. Zweite wurde Kati Rothe (Bike Sport Nattheim), auf dem dritten Platz landete Antje Thamm vom RIG Freiburg. Beim Elite-Rennen der Männer gingen insgesamt 20 Fahrer an den Start. Sascha Starker, der vor zwei Jahren in Mannheim gewann, ging als Favorit ins Rennen. Doch der Starter der SSG Bensheim stürzte. Diesen Faux-pas nutzte Lars Hemmerling (Bike Aid) eiskalt aus.

Der Mountainbiker aus dem Saarland, der mit Starker an der Spitze gelegen war, zog das Tempo nach dem Sturz des Südhessen an und war danach nicht mehr einzuholen. Nach 1:04:18 kam Hemmerling erschöpft aber glücklich ins Ziel. Unglücksrabe Starker wurde Zweiter. Christian Pfäffle vom MTB Teck kam auf den dritten Platz.

Insgesamt zog Ralf-Peter Fackel ein positives Fazit mit einigen Einschränkungen. „Josh Schmid hat die Strecke super designt. Alle Teilnehmer haben uns dafür gelobt. Ich habe eigentlich nur gute Rückmeldungen bekommen“, sagte der RRC-Chef, der aber auch betonte: „Wir hatten für diese Veranstaltung zu wenige Zuschauer.“ (Bild: Ruffler)

