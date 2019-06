Überraschender Triumph

MANNHEIM.Im Jahr 2016 war der FK Bosna Mannheim unter höchst desolaten Umständen aus der Kreisklasse A2 abgestiegen. Am Rundenende standen lediglich drei Pünktchen, dafür aber 204 Gegentore auf dem Konto des Clubs. Der Neuanfang in der B-Klasse gelang. Nach einem neunten und einem fünften Rang erreichte die Mannschaft von Trainer Amir Ascic die Vizemeisterschaft und damit das Relegationsspiel gegen den VfB Gartenstadt III. Dieses gewann der FK mit 2:0.

„Wir wollten oben mitspielen. Der Aufstieg war gar nicht das erklärte Ziel“, so der Coach, dem der Sprung in die A-Klasse nach 2014 nun bereits zum zweiten Mal mit dem FK Bosna gelang. „Uns hatte keiner ganz oben erwartet und so wuchs unsere Chance – und die haben wir dann genutzt.“ In der Rückrunde mussten die Mannheimer nur eine Niederlage schlucken, gegen die Konkurrenten von der Tabellenspitze gab es gar ausnahmslos Siege. Als der FK Bosna zwei Spieltage vor Saisonende punktgleich mit dem Polizei SV Mannheim auf Rang drei stand, allerdings eine um 20 Treffer schlechtere Tordifferenz aufwies, kam es zu einem Resultat, das viele verwunderte und Fragen aufkommen ließ: Der FK Bosna Mannheim besiegte die DJK Jungbusch mit 24:1 und hatte das schlechte Torverhältnis mit einem Schlag korrigiert.

„Zuerst einmal muss man Jungbusch Respekt aussprechen, dass sie mit zehn Mann angetreten sind. Die äußeren Umstände, dass bei Jungbusch fast alle Spieler gefastet haben und zudem an diesem Tag große Hitze herrschte, kamen uns zugute“, schildert Ascic. „Sie wollten unbedingt spielen und sind dann eingebrochen.“ Der Trainer wischt damit Spekulationen, das Spiel sei gekauft worden, energisch zur Seite. „Wenn wir an dem Tag 50 Tore gebraucht hätten, wären wir gerannt, um 50 Tore zu erzielen.“

Klassenerhalt als Ziel

Im Entscheidungsspiel gegen Gartenstadt sorgten besonders die Flüchtlinge Ebrima Ceesay, Musa Bojang und Efosa Usiobaifo für Dynamik im Spiel des FK Bosna. Dennoch muss sich die Mannschaft noch breiter aufstellen, um eine Liga höher zu bestehen. Das weiß auch Ascic. „Wir sind in Gesprächen und es werden noch A-Klassen-taugliche Spieler dazukommen“, verspricht der Trainer. Wo der Weg hinführen soll, ist jedoch eindeutig. „Für uns als Aufsteiger geht es nur um den Klassenerhalt. Es wäre vermessen, weiter nach oben zu schielen“, so Ascic.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019