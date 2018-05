Ulmrich führt den Lauf-Cup an

Anzeige

Bei der Siegerin war der Nachname schon Programm. Die aus England stammende und in Ilvesheim wohnhafte Qui(ck)gly hatte erst vor neun Tagen Platz zwei beim Heidelberg Halbmarathon belegt. Als die Läuferin des Jahrgangs 1991 an den Start ging, war fast schon klar: Die Konkurrenz würde es schwer haben. Letztlich blieb Quigly unter der 39- Minuten-Marke und siegte in der starken Zeit von 38:02,6 Minuten. „Ich wollte hier mitmachen und schauen, wie es läuft. Dass es letztlich zum Sieg gereicht hat, ist natürlich toll“, sagte die Gewinnerin. Mit über knapp 60 Sekunden Abstand folgte Merle Brunnee (39:01,59) auf dem zweiten Rang. Dritte wurde Katharina Grabinger vom TV Edigheim. Die Pfälzerin benötigte für die zehn Kilometer 39:38,8 Minuten.

Nächste Etappe in Rheinau

Der Soprema Neckar Run feierte insgesamt eine gelungene Premiere als Bestandteil des engelhorn sports Laufcups 2018. Neben den Straßenläufen in Sandhofen und Rheinau gehören auch der Mutterstadter Volkslauf, der Maxdorfer Gemüselauf sowie der Feudenheimer Herbstlauf zu den sechs Wettbewerben über die Strecke von 10 Kilometern. Für die Gesamtwertung benötigen die Starter weiter drei Einzelergebnisse.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.05.2018